Verstappen ontevreden: ’Werk aan de winkel’

„Er is nog veel werk aan de winkel”, aldus Verstappen, die in de eerste training de achtste tijd noteerde, na afloop. In de grotendeels regenachtige tweede oefensessie kwam hij in zijn enige geklokte ronde tot de zevende tijd. „Jammer dat die tweede training nat was, anders hadden we al wat kunnen aanpassen en proberen. Ik ben er niet blij mee. Gelukkig hebben we nu een hele avond om het een en ander te bekijken, dingen te veranderen en het morgen beter te doen.”

Verstappen klaagde ’s ochtends steen en been over zijn RB16. Ook zijn teamgenoot Alexander Albon had moeite met zijn auto op de Hungaroring. Verstappen: „We missen vooral de juiste balans in de hele auto. Het hele weekeinde lijkt het weer vergelijkbaar met vandaag te worden. Er wordt voor elke dag wat regen voorspeld. Of we het ook de rest van het weekeinde moeilijk gaan krijgen, is nu nog te vroeg om te zeggen.”