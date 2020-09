Elftal van de Week in Eredivisie: de 11 uitblinkers uit speelronde 3

Elftal van de Week in Eredivisie, speelronde 3. Ⓒ De Telegraaf

Tijdens de derde speelronde in de Eredivisie is het de beurt aan Ernie Brandts om zijn Elftal van de Week samen te stellen. De 28-voudig Oranje-international is vooral enthousiast over de ’topper’ tussen Ajax en Vitesse (2-1), waarin Oussama Tannane, Mohammed Kudus en Antony de hoofdrollen voor zich opeisten. „Het is een genot om hen te zien spelen.”