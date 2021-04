Caster Semenya nog altijd niet zeker van olympisch ticket

Semenya is de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter, maar mag op deze afstand niet uitkomen in Tokio. Ze behoort tot een kleine groep atletes met een van nature hoog testosterongehalte. Volgens de mondiale atletiekbond hebben deze atletes op afstanden van 400 meter tot en met Engelse mijl (1609 meter) door de spierversterkende werking van het hormoon onevenredig voordeel.

Juridisch gevecht

Alleen door het slikken van remmers zou Semenya mogen uitkomen op haar favoriete afstand, maar dat weigert ze. De Zuid-Afrikaanse voert nog altijd een juridisch gevecht om de in haar ogen mensonterende regel ongedaan te krijgen. Semenya verloor tot nu toe alle rechtszaken die ze aanspande en heeft nu haar hoop gevestigd op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Semenya kondigde eerder aan dat ze zich voor de Spelen van Tokio zou richten op de 200 meter, maar de atlete (die ook drievoudig wereldkampioene is op de 800 meter) ziet daar van af. „Ik ben 30 jaar en als ik ga sprinten, is dat niet goed voor mijn spieren. De lange afstanden zijn beter voor mij”, zei ze na de 5000 meter in Pretoria.

Binnenkort doet ze vermoedelijk in Durban een nieuwe poging de olympische limiet op deze afstand te lopen. „Ik ben nog in de opbouw en liep nu vooral voor de lol. Tokio zat nog niet in mijn hoofd.”