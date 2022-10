Geen nieuw WK-succes judoka’s De Wit en Vermeer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

De Wit en Vermeer na brons vorig jaar nu snel klaar op WK judo

11.55 uur: Voor de Nederlandse judoka's heeft ook de vierde dag van de WK in Tasjkent geen medaille opgeleverd. Frank de Wit en Sanne Vermeer, die vorig jaar bij de WK in Boedapest beiden brons pakten, werden vroeg uitgeschakeld. Ook Geke van den Berg slaagde er niet om het finaleblok te bereiken.

De Wit moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram afleggen tegen Vedat Albayrak uit Turkije. De 26-jarige Noord-Hollander liep al in zijn eerste partij, tegen een judoka uit Kazachstan, een wond in zijn gezicht op. De Wit moest even de tatami af om zich te laten behandelen. Hij kwam met een stuk verband op zijn gezicht terug en slaagde erin om de Kazak te verslaan. Albayrak wierp de Nederlander in de tweede ronde echter op de rug.

Vermeer en Van den Berg hadden beiden een 'bye' in de eerste ronde van de klasse tot 63 kilogram. De Nederlandse vrouwen wonnen daarna hun eerste partij, maar moesten het in de derde ronde afleggen tegen respectievelijk de Française Manon Deketer en Barbara Timo uit Portugal.

De Nederlandse judobond heeft voor de WK in de hoofdstad van Oezbekistan ingezet op drie medailles. Vooralsnog staat de teller op nul. Het toernooi duurt tot en met donderdag.

Noorse triatleet Iden in recordtijd naar wereldtitel Ironman

07.20 uur: De Noorse triatleet Gustav Iden is de nieuwe wereldkampioen op de Ironman. Hij won de beroemde race over de langste afstand op het eiland Hawaï in een recordtijd. De 26-jarige Iden noteerde een tijd van 7 uur, 40 minuten en 24 seconden na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen.

De Fransman Sam Laidlow eindigde als tweede in 7.42.24 en de Noorse titelverdediger én olympisch kampioen Kristian Blummenfelt werd derde in 7.43.23. Alle drie doken onder de oude recordtijd van 7.51.13, die de Duitser Jan Frodeno in 2019 neerzette.

Laidlow lag, mede vanwege een bijzonder snelle tijd bij het fietsen, tot kilometer 36 van de afsluitende marathon aan de leiding. Toen kwam Iden voorbij, die meer dan 6 minuten later was gestart aan het looponderdeel.