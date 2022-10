Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Noorse triatleet Iden in recordtijd naar wereldtitel Ironman

07.20 uur: De Noorse triatleet Gustav Iden is de nieuwe wereldkampioen op de Ironman. Hij won de beroemde race over de langste afstand op het eiland Hawaï in een recordtijd. De 26-jarige Iden noteerde een tijd van 7 uur, 40 minuten en 24 seconden na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen.

De Fransman Sam Laidlow eindigde als tweede in 7.42.24 en de Noorse titelverdediger én olympisch kampioen Kristian Blummenfelt werd derde in 7.43.23. Alle drie doken onder de oude recordtijd van 7.51.13, die de Duitser Jan Frodeno in 2019 neerzette.

Laidlow lag, mede vanwege een bijzonder snelle tijd bij het fietsen, tot kilometer 36 van de afsluitende marathon aan de leiding. Toen kwam Iden voorbij, die meer dan 6 minuten later was gestart aan het looponderdeel.