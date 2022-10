Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Veldrijdster Van Empel wint eerste wereldbekercross in Waterloo

20:31 uur Veldrijdster Fem van Empel heeft de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe seizoen op haar naam geschreven. De 20-jarige wielrenster uit Sint-Michielsgestel won de cross in het Amerikaanse Waterloo voor landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Europees kampioene Lucinda Brand finishte als derde.

Vijf Nederlandse wielrensters gingen gezamenlijk de laatste ronde in. Bij een versnelling van Brand, die zich in de voorlaatste ronde rustig had gehouden achter in de groep, moest eerst Annemarie Worst passen en daarna ook Denise Betsema. Vlak voor de finish versnelde Van Empel nog eens en kon Brand niet meer volgen. In de sprint was ze net wat sneller dan Alvarado.

Het is de derde zege voor Van Empel dit seizoen. Eerder won ze ook wedstrijden in Beringen en Kruibeke.

Jelle Sels klopt Pospisil in finale Frans challengertoernooi

19:35 uur Jelle Sels heeft het challengertoernooi in het Franse Mouilleron-le-Captif op zijn naam geschreven. De 27-jarige tennisser versloeg in de finale de Canadees Vacek Pospisil in twee sets: 6-4 6-3.

Sels is de nummer 173 van de wereld. De 32-jarige Pospisil is de nummer 139, maar de Canadees stond ooit op de 25e plaats.

De Zuid-Hollander won in de eerste set twee keer op de opslagbeurt van zijn tegenstander, die nog een keer wist terug te komen tot 4-4. In de twee set verloor Pospisil ook twee keer zijn service, de laatste keer betekende dat meteen de overwinning voor Sels met 6-3.

Sels won eerder dit jaar een ITF-toernooi in Santa Margherita di Pula in Italië. Hij verloor de finale van het challengertoernooi in Tulln in Oostenrijk.

Démare opnieuw beste in Parijs-Tours

17.23 uur: Arnaud Démare heeft voor het tweede jaar op rij de Franse eendagswedstrijd Parijs-Tours gewonnen. De sprinter van Groupama-FDJ was na 213,5 kilometer tussen Chartres en Tours de snelste in de massasprint. Démare bleef Edward Theuns uit België en de Ier Sam Bennett voor.

Het parcours van Parijs-Tours kreeg de afgelopen jaren enkele beklimmingen en gravelstroken erbij in de finale. Die konden niet verhinderen dat de wedstrijd in een massasprint eindigde. Daarvoor moest in de slotkilometers nog het viertal Olivier Le Gac uit Frankrijk, Kim Heiduk uit Duitsland, de Luxemburger Alex Kirsch en Jonas Abrahamsen uit Noorwegen worden teruggehaald. Daarop volgde een lange sprint, waarin Démare goed werd gebracht en het afmaakte.

Voor Niki Terpstra, Sebastian Langeveld en de Belgische voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert was Parijs-Tours de laatste profwedstrijd uit hun carrière.

Démare won Parijs-Tours vorig jaar door zijn drie medevluchters te verslaan in de sprint. De Fransman eindigde eerder deze week al als tweede in Parijs-Bourges en in de Tour de Vendée. Het is zijn zevende zege van het seizoen.

Sprinter Dylan Groenewegen greep naast de zege in de Memorial Rik Steenbergen, ook bekend als de Kempen Classic. De sprinter van Team BikeExchange - Jayco eindigde na 174,7 kilometer tussen Beerse en Arendonk als derde. De Belg Tim Merlier van Alpecin-Deceuninck won voor de Brit Mark Cavendish.

Kenianen Karanja en Chepkogei winnen marathon Eindhoven

17.19 uur: De Keniaanse atleten Pius Karanja en Paskalia Chepkogei hebben de marathon van Eindhoven gewonnen. Karanja kwam na 42 kilometer en 195 meter als eerste man over de finish in 2 uur, 6 minuten en 55 seconden. Chepkogei was bij de vrouwen de beste in 2.22.46.

Karanja was 12 seconden sneller dan zijn landgenoot Gevin Kerich. Joshua Kemboi Kipsang, ook uit Kenia, werd in 2.08.09 derde. Dennis de Freytas was de beste Nederlander. Hij kwam binnen als 24e in 2.22.09.

Chepkogei was 5 seconden sneller dan de Ethiopische Ayalew Bere Asayech. De Keniaanse Zeddy Chebet finishte in 2.35.16 als derde. Ruth van der Meijden was de beste Nederlandse. Ze werd zesde in 2.36.57.

Volleybalsters sluiten WK af met nederlaag tegen Japan

17.16 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben het WK in eigen land afgesloten met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in Rotterdam van Japan: 0-3 (23-25 23-25 21-25).

Oranje kon zich na de nederlaag van vrijdag tegen Brazilië (0-3) al niet meer voor de kwartfinales kwalificeren. Japan was voor het duel met Nederland al zeker van een plaats bij de laatste acht.

Nederland eindigde op het vorige WK in 2018 nog als vierde, maar de verjongde ploeg was op dit toernooi niet opgewassen tegen toplanden als Italië, China en Brazilië. Daarnaast verloor Oranje ook van België. Oranje begon het WK met de doelstelling om de kwartfinales te bereiken.

Moolman-Pasio wint Ronde van Romandië, slotrit voor Lach

15.46 uur: De Poolse Marta Lach heeft de slotetappe van de eerste editie van de Ronde van Romandië voor vrouwen gewonnen. De 25-jarige renster van Ceratizit-WNT was na 147 kilometer in de sprint te sterk voor de Russische Tamara Dronova-Balabolina en Arlenis Sierra uit Cuba, die respectievelijk tweede en derde werden. De eindzege van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio in de koers van drie ritten kwam niet meer in gevaar.

Moolman-Pasio had zaterdag de koninginnenrit gewonnen en daardoor de leidende positie overgenomen van Sierra. Annemiek van Vleuten moest de 36-jarige Moolman-Pasio toen op de slotklim laten gaan en finishte op 26 seconden achterstand. Daarmee legde de Nederlandse de basis voor de tweede plek in het eindklassement.

In de slotrit tussen Fribourg en Genève kwam de Nederlandse Quinty Ton samen met Ella Harris uit Nieuw-Zeeland in de kopgroep terecht met nog ruim 100 kilometer te gaan. De voorsprong van de twee rensters slonk en op 20 kilometer van de finish was die nog maar 45 seconden. Op 3 kilometer van de streep werden de twee ingerekend, waarna de voorbereidingen voor de massasprint begonnen.

Ook aanvalster Snoeijs haakt af bij Oranje voor oefeninterland

14.10 uur: Ook aanvalster Katja Snoeijs heeft het trainingskamp van de voetbalsters van Oranje moeten verlaten. De 26-jarige speelster van Everton, begin deze week opgeroepen als vervangster van de zieke Vivianne Miedema, heeft een blessure opgelopen en kan daardoor dinsdag niet meedoen aan de oefeninterland in Den Haag tegen Noorwegen. Bondscoach Andries Jonker roept vooralsnog geen vervanger op, meldt de KNVB.

Naast Miedema haakte eerder ook al aanvalster Lineth Beerensteyn af, vanwege privéomstandigheden. De vaste krachten Lieke Martens, Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen waren niet opgenomen in de selectie van Jonker. Zij krijgen rust.

De voetbalsters zouden in deze interlandperiode eigenlijk twee wedstrijden spelen. De voor donderdag geplande oefeninterland tegen Zambia in Breda werd echter geschrapt omdat de Zambiaanse ploeg vanwege visumproblemen niet naar Nederland kon reizen. Het lukte de KNVB niet om op korte termijn een andere tegenstander te regelen.

De Wit en Vermeer na brons vorig jaar nu snel klaar op WK judo

11.55 uur: Voor de Nederlandse judoka's heeft ook de vierde dag van de WK in Tasjkent geen medaille opgeleverd. Frank de Wit en Sanne Vermeer, die vorig jaar bij de WK in Boedapest beiden brons pakten, werden vroeg uitgeschakeld. Ook Geke van den Berg slaagde er niet om het finaleblok te bereiken.

De Wit moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram afleggen tegen Vedat Albayrak uit Turkije. De 26-jarige Noord-Hollander liep al in zijn eerste partij, tegen een judoka uit Kazachstan, een wond in zijn gezicht op. De Wit moest even de tatami af om zich te laten behandelen. Hij kwam met een stuk verband op zijn gezicht terug en slaagde erin om de Kazak te verslaan. Albayrak wierp de Nederlander in de tweede ronde echter op de rug.

Vermeer en Van den Berg hadden beiden een 'bye' in de eerste ronde van de klasse tot 63 kilogram. De Nederlandse vrouwen wonnen daarna hun eerste partij, maar moesten het in de derde ronde afleggen tegen respectievelijk de Française Manon Deketer en Barbara Timo uit Portugal.

De Nederlandse judobond heeft voor de WK in de hoofdstad van Oezbekistan ingezet op drie medailles. Vooralsnog staat de teller op nul. Het toernooi duurt tot en met donderdag.

Noorse triatleet Iden in recordtijd naar wereldtitel Ironman

07.20 uur: De Noorse triatleet Gustav Iden is de nieuwe wereldkampioen op de Ironman. Hij won de beroemde race over de langste afstand op het eiland Hawaï in een recordtijd. De 26-jarige Iden noteerde een tijd van 7 uur, 40 minuten en 24 seconden na 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen.

De Fransman Sam Laidlow eindigde als tweede in 7.42.24 en de Noorse titelverdediger én olympisch kampioen Kristian Blummenfelt werd derde in 7.43.23. Alle drie doken onder de oude recordtijd van 7.51.13, die de Duitser Jan Frodeno in 2019 neerzette.

Laidlow lag, mede vanwege een bijzonder snelle tijd bij het fietsen, tot kilometer 36 van de afsluitende marathon aan de leiding. Toen kwam Iden voorbij, die meer dan 6 minuten later was gestart aan het looponderdeel.