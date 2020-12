Frank de Boer kan achterover leunen tijdens loting WK-kwalificatie

Bondscoach Frank de Boer blijft dus gewoon thuis voor de kwalificatieloting. In tegenstelling tot Rafael van der Vaart. Hij is door de wereldvoetbalbond FIFA gevraagd om samen met de Italiaan Daniele de Rossi de loting voor zijn rekening te nemen.

Sterke landen ontlopen

In Zeist kunnen ze met een gerust gevoel achterover leunen. Door de prestaties van afgelopen najaar verzekerde Oranje zich ten koste van Zwitserland van een plaatsje in pot 1 met de tien sterkste Europese voetbalnaties. Het Nederlands elftal ontloopt daarmee wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal, de nummer 1 van de wereld België en sterke landen als Engeland, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland.

Er zijn zes potten, die moeten resulteren in vijf groepen van vijf landen en vijf groepen van zes landen. De tien groepswinnaars plaatsen zich direct terwijl alle tien nummers 2 naar de play-offs gaan en samen met twee landen uit de Nations League via een knock-outsysteem nog drie WK-tickets onder elkaar mogen verdelen. Dit gaat gebeuren in maart 2022.

Voor en na EK

De kans is klein dat Nederland vanavond in een groep van vijf terecht komt bij de loting. De FIFA heeft de vier eerste plaatsen al vergeven aan Italië, België, Frankrijk en Spanje omdat zij zich hebben geplaatst voor de Final Four van de Nations League in oktober volgend jaar. In die interlandperiode worden door de andere landen WK-kwalificatieduels afgewerkt. Overigens start deze kwalificatiecyclus al in maart 2021 en eindigt in november 2021. Nog voordat EURO 2020 is gespeeld, maar ook daarvoor ligt de oorzaak bij de heersende coronapandemie in Europa.

Rafael van der Vaart is gevraagd om vanavond samen met de Italiaan Daniele de Rossi de loting voor zijn rekening te nemen. Ⓒ Getty Images

De FIFA houdt bij de loting rekening met politieke spanningen (Armenië/Azerbeidzjan, Gibraltar/Spanje, Kosovo/Bosnië en Herzegovina, Kosovo/Servië, Kosovo/Rusland en Oekraïne/Rusland) en winterse weersomstandigheden. Van Wit-Rusland, Estland, Faeröer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Rusland komen maximaal twee landen in een groep.

Potindeling loting WK-kwalificatie Europese zone:

Pot 1: België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland. Pot 2: Zwitserland, Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slowakije en Roemenië. Pot 3: Rusland, Hongarije, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Ierland, IJsland, Schotland, Griekenland en Finland. Pot 4: Bosnië en Herzegovina, Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Israël, Wit-Rusland, Georgië en Luxemburg. Pot 5: Armenië, Cyprus, Faeröer, Azerbeidzjan, Estland, Kosovo, Kazachstan, Litouwen, Letland en Andorra. Pot 6: Malta, Moldavië, Liechtenstein, Gibraltar en San Marino.