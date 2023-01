Twee weken na afscheid als voetballer: Gareth Bale staat voor golfdebuut in VS

Door onze Telesportredactie

Gareth Bale Ⓒ ANP/HH

Gareth Bale heeft bevestigd dat hij volgende week zijn opwachting zal maken in het AT&T Pebble Beach Pro-Am. Dat is een toernooi voor profgolfers in de Verenigde Staten.