AZ-doelman Marco Bizot niet onder de indruk van ophef: ’Fantastisch, hoppa’

Marco Bizot in actie tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Ⓒ HH/ANP

AZ-Doelman Marco Bizot kwam in het gewonnen thuisduel tegen Vitesse twee keer hard in met één of meerdere uitgestoken knieën. Bij Vitesse waren er veel protesten over het ingrijpen van de goalie, zelf vindt hij echter dat hij niets fout deed.