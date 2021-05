UEFA overweegt ’Final Four’ in de CL en schrappen uitdoelpuntenregel

„Ik ben voorstander. Het kan zorgen voor extra inkomsten en het vergroot ook de spanning”, zei de Sloveen in de Franse sportkrant L’Équipe.

De UEFA heeft vorige maand wel enkele veranderingen doorgevoerd in het format. De Champions League breidt uit van 32 naar 36 clubs en het huidige poulesysteem met groepen van vier verdwijnt. In plaats daarvan spelen deelnemers in de eerste fase tien duels, vier meer dan nu, met extra inkomsten tot gevolg.

’Final 8 leuk’

De knock-outfase vanaf de achtste finales blijft echter intact en daar wil Ceferin dus ook in veranderen. Vanaf 2024 zou de Final Four ingevoerd kunnen worden. „We zijn erover aan het discussiëren, maar het is niet beslist. We vonden de ’Final 8’ vorig jaar in Portugal leuk”, verwees Ceferin naar de slotfase van de Champions League van vorig jaar, toen de kwartfinales, halve finales en finale vanwege de coronapandemie in Lissabon werden afgewerkt. „Maar een ’Final 8’ duurt meer dan twee weken en dat is te veel.”

De Nations League, waar Oranje in 2019 ver in kwam, werkt ook al met een Final Four. Nederland speelde toen de halve finale tegen Engeland en nam het enkele dagen later op tegen Portugal, dat de andere halve finale van Zwitserland had gewonnen.

Uitdoelpunten

Een commissie van de UEFA heeft ondertussen aanbevolen om regels over de doelpunten in uitwedstrijden te schrappen, zo schrijft het Duitse persbureau DPA op basis van goed ingevoerde bronnen. Het uitvoerende comité van de UEFA moet uiteindelijk een besluit nemen.

De regel voor uitdoelpunten werd ingevoerd in 1965 en is momenteel nog steeds van kracht in de Champions League en Europa League. Ook in interlandvoetbal wordt hij gebruikt. Als beide teams hetzelfde aantal doelpunten hebben gemaakt in een knock-outconfrontatie, dan zijn de gemaakte uitdoelpunten doorslaggevend.

De UEFA is van mening dat het nu veel makkelijker is om uitdoelpunten te maken dan in het verleden toen de regel werd ingevoerd. Moderne stadions, zelfs met fans, zijn minder intimiderend en ook de speelwijze is flink veranderd, meent de Europese voetbalbond.

De wedstrijden zonder publiek en op neutraal terrein tijdens de coronacrisis zouden de commissie van de UEFA geholpen hebben bij hun aanbeveling.

In een nieuwe podcast Kick-off gaat het vizier op Oranje. Chef voetbal Valentijn Driessen, Nederlands elftal-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee nemen de laatste ontwikkelingen door richting het EK.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.