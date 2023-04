Breukink: ’Van der Poel topfavoriet in Ronde van Vlaanderen’

„Gaat Team Jumbo-Visma ook zondag met de winst aan de haal? Dat is de grote vraag. Vrijwel het hele Vlaamse voorjaar kleurde tot nu toe geelzwart. Het zou ze dit jaar eigenlijk niet door de vingers mogen glippen. De Ronde van Vlaanderen of ook wel ’De Hoogmis’ is de tweede grote klassieker van het seizoen. En om dit soort monumenten draait het natuurlijk écht in het klassieke voorjaar.”

„Mathieu van der Poel won met Milaan-San Remo alvast de eerste. En voor zondag staat hij bovenaan het lijstje der topfavorieten. Als er niets geks gebeurt dan gaat hij samen met Wout van Aert en Tadej Pogacar strijden voor de winst. Alle drie verkeren ze in topvorm en zijn zeer aan elkaar gewaagd. Pogacar is een beetje de vreemde eend in de bijt. De beste ronderenner van het moment heeft echter vorig jaar al laten zien niet onder te hoeven te doen voor de specialisten op dit terrein. Het vele draaien en keren en de korte klimmetjes over kasseien maakt de tweevoudig Tour de France-winnaar allemaal niets uit. Met de bekende lach op zijn gezicht rijdt hij met plezier over de Vlaamse wegen.”

„Als hij relatief fris aan de finale kan beginnen, zou hij ook zomaar eens kunnen verrassen. Hij moet Van der Poel en Van Aert dan wel zien te lossen. Negen van de tien keer zijn die mannen hem namelijk de baas in de sprint. De druk zal het zwaarst wegen op de schouders van Wout van Aert. Die wil koste wat het kost minimaal een keer de Ronde van Vlaanderen winnen. Terwijl van der Poel bij winst alweer zijn derde ’Vlaamse Hoogmis’ op zijn naam kan schrijven.”