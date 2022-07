Ferrari-teambaas Mattia Binotto: ’Ik heb er geen verklaring voor’

Ferrari haalde Charles Leclerc, op dat moment de leider in de wedstrijd, na ronde 39 naar binnen om te reageren op de pitstop van Max Verstappen. Het overstappen op de hardste band had desastreuze gevolgen.

Bekijk ook: Charles Leclerc vol onbegrip na mislukte race in Hongarije

„We haalden Charles naar binnen, om zijn positie ten opzichte van Max te behouden”, aldus Binotto, die moest toezien hoe Leclerc vervolgens twee keer werd ingehaald door Verstappen. „We dachten dat het een paar ronden zou duren om de band op temperatuur te krijgen en dat die harde band na tien of elf rondes sneller zou zijn. Vergeet niet dat het een stint zou zijn van dertig rondjes. Achteraf was het duidelijk niet de juiste beslissing.”

Bekijk ook: Herbeleef fantastische zege Verstappen in Hongarije

Opvallend was dat zowel Verstappen als Lewis Hamilton en George Russell (Mercedes) naderhand zeiden dat de hardste band voor hen totaal geen optie was, gezien de lage temperaturen. Ook Leclerc snapte de keuze van de Italiaanse renstal niet.

Niet competatief

Binotto wees naar de snelheid van de Ferrari, in vergelijking met de racesimulaties op vrijdag. „De auto werkte niet zoals we dachten, het was een stuk koeler dan vrijdag. Dit is de eerste keer dit seizoen dat we niet competitief waren. We kwamen snelheid tekort. Ik denk niet dat we hadden kunnen winnen. Hoe dat kan, moeten we analyseren. Daar heb ik op dit moment geen verklaring voor.”

Bekijk ook: Na etentje met team bewijst Verstappen nogmaals zijn topvorm