Overeenstemming over transfersom van maximaal 47 miljoen euro Witte rook tussen Ajax en Arsenal over Jurriën Timber

Jurriën Timber. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Alleen de medische keuring staat de bekendmaking van de droomtransfer van Jurriën Timber (22) naar Arsenal nog in de weg. Nadat de 15-voudig international zondag al overeenstemming met The Gunners bereikte over een lucratief contract tot de zomer van 2028 was er donderdagmiddag een mondeling akkoord over de transfersom. Ajax en Arsenal kwamen naar verluidt een bedrag van circa 42 miljoen euro overeen, dat door middel van bonussen nog verder kan oplopen tot 47 miljoen.