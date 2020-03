Mühren met stomheid geslagen na wereldgoal: ’Het is absurd’

De Volendammer volleerde uit bijna onmogelijke positie met zijn linkerbeen raak in Wijdewormer. Het is sterk de vraag of er dit seizoen nog een mooier doelpunt zal worden geproduceerd in de eerste divisie. Mühren maakte deze voetbaljaargang in 29 duels al 26 goals voor de koploper.

Ook Mühren zelf toonde zich onder de indruk van zijn kunststukje. „Het is absurd. Ze worden met de week mooier”, sprak de 30-jarige aanvaller in gesprek met FOX Sports. „Ik neem de bal aan. Ik vuur en zie de bal in de verre kruising vliegen. Ik moest er zelf om lachen.”

Bekijk hieronder de sublieme goal van Mühren: