Schöne knalt NEC op schitterende wijze naar eerste zege in bijna drie maanden

De eerste helft begon in een hoog tempo met voor beide teams een aantal kansjes, maar beide keepers waren op hun post. Toch was er een hachelijk momentje voor Jasper Cillessen, voor wie dit de laatste kans was om bondscoach Louis van Gaal te imponeren voordat hij volgende week vrijdag de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal bekend maakt. Bij een diepe bal op Silvester van der Water twijfelde de doelman of hij uit moest komen, waardoor de vleugelspeler van Cambuur de bal over hem heen kon lobben. De poging was echter niet goed, waardoor Cillessen zijn twijfelmomentje kon herstellen.

Een minuut voor rust maakte de enige speler op het veld die op het vorige WK present was op schitterende wijze de 0-1. Lasse Schöne kreeg de ruimte om uit te halen en liet zien nog steeds over een uitstekende trap in zijn rechter te hebben. Doelman João Virgínia was kansloos op de uithaal van de Deen, die zijn 400e Eredivisie-duel speelde.

NEC trok het momentum van de openingstreffer na de pauze goed door en had de beste kansen. Het duurde lang voordat de Friezen echt gevaarlijk werden, maar twintig minuten voor tijd waren er dan ineens ook een paar flinke mogelijkheden. Eerst kon Tom Boere net niet naar de grond knikken anders had hij van dichtbij raak gekopt. Even later had Jamie Jacobs een nog grotere kans, maar na een lage voorzet wist hij de al niet in het lege doel te tikken. Aan de andere kant testte Oussama Tannane Virginia met een vrije trap van afstand, die de doelman fraai uit de bovenhoek tikte.

Diezelfde doelman ging in de slotfase nog mee naar voren bij een hoekschp, maar het mocht niet baten. En zo won NEC voor het eerst sinds 14 augustus (1-4 bij Volendam uit) weer in de Eredivisie.