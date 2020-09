Vitesse-trainer Thomas Letsch tegen Ajax terug op de bank

Dat betekent dat hoofdtrainer Thomas Letsch en zijn assistenten Joseph Oosting en Jan Fiesser terugkeren op de bank bij de uitwedstrijd tegen Ajax. Omdat hoofd opleidingen Edward Sturing de gehele voorbereiding heeft gedaan deze week, zal hij in Amsterdam ook deel uitmaken van de technische staf van Vitesse.

Ook de enige speler van Vitesse, die bij de corona-explosie positief testte, verdediger Jacob Rasmussen, heeft nu negatief getest op corona. Omdat de Deen anderhalve week niet getraind heeft, zal hij tegen Ajax geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

Het coronavirus heeft ook deze week grote invloed gehad op de gang van zaken bij Vitesse. Thomas Letsch en zijn assistenten Joseph Oosting en Jan Fiesser hebben nog altijd niet voor de groep kunnen staan vanwege de thuisquarantaine die zij moesten ondergaan, nadat ze vorige week positief getest zijn, maar keren in de Johan Cruijff ArenA dus terug op de bank. „Als hij fit is, zou het logisch zijn als de hoofdtrainer weer aanwezig is. Maar we moeten kijken of het kan. We doen het sowieso samen. Het is ook niet zo dat ik deze week in mijn eentje de voorbereiding heb gedaan. Alles is in overleg gebeurd”, zei Sturing daar eerder op vrijdag over.

Extra voorzichtig

Voor de spelers van Vitesse is het een vreemde gewaarwording dat ze hun trainer zo lang op het trainingsveld hebben moeten missen. „Het is een hele rare voorbereiding op de wedstrijd zo”, aldus Riechedly Bazoer. „Iedereen weet dat het een heel gek seizoen kan worden. Je houdt er geen rekening mee dat acht stafleden en een medespeler positief worden bevonden. Het is moeilijk, maar als team zijn we sterk genoeg om hiermee om te gaan. Dat hebben we tegen Sparta wel kunnen zien.”

Edward Sturing (r.), met naast zich Nicky Hofs en Tim Cornelisse, neemt waarschijnlijk ook tegen Ajax de honneurs waar op de Vitesse-bank. Ⓒ ANP

Bazoer is sinds de corona-explosie bij Vitesse extra op zijn hoede. „Ik ben wel extra voorzichtig, want het is nu heel dichtbij. We worden twee keer per week getest. En we zijn iets voorzichtiger met een aantal dingen. Normaal gesproken konden we bijvoorbeeld met zijn vijven tegelijkertijd in de gym en dat is teruggebracht naar twee. En na het eten zo snel mogelijk naar huis en altijd afstand houden tot elkaar. Dat zijn belangrijke dingen.”

Tempo omhoog

Letsch kan tegen Ajax geen beroep doen op Filip Delaveris, Max Clark en Roy Beerens. De Noorse middenvelder Sondre Tronstad is hersteld van een blessure en keert terug in de wedstrijdselectie. Tronstad is echter nog niet fit genoeg om in de basis te beginnen.

Vitesse behoort met SC Heerenveen, Ajax en PSV tot een select gezelschap dat na twee speelronden nog zonder puntenverlies is in de Eredivisie. „Ajax heeft een fantastisch elftal, maar we gaan er met een goed gevoel naar toe na zes punten uit de eerste twee wedstrijden”, aldus Sturing. „We hebben de kwaliteiten in het elftal om er wat te doen. We moeten scherp zijn en kijken of we daar een resultaat kunnen boeken. We zijn sterk in balbezit, al spelen we soms in een wat te laag tempo, zoals tegen Sparta. Dat tempo moet nog omhoog.”

Scorend vermogen

Vitesse heeft met het vertrek van Tim Matavz en Bryan Linssen afgelopen zomer flink ingeleverd qua scorend vermogen en had in de eerste twee speelronden moeite om het overwicht in doelpunten uit te drukken. De invalbeurt van Chelsea-huurling Armando Broja, die een neusje voor de goal heeft, beloofde wel wat op dat vlak. De Albanese aanvaller zet druk op Oussama Darfalou en Lois Openda, die tot nu toe het aanvalsduo vormden. „Die zou best kunnen spelen. Dat zijn de keuzes die de trainer moet gaan maken. Hij moet een keuze maken tussen Darfalou, Openda, Broja en Thomas Buitink. We hebben genoeg mogelijkheden daar”, aldus Sturing

