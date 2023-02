Serviërs van Juventus helpen club aan eenvoudige zege in Serie A

Video

Rosalie (18) jongste vrouw met dit beroep: 'Dat verwachten mensen niet'

Daar waar de meeste tieners het uitgaansleven ontdekken en zich suf tiktokken, houdt de 18-jarige Rosalie zich met hele andere dingen bezig. Toen ze veertien was ging ze al in de leer, en nu is ze de jongste vrouw in Nederland met dit bijzondere beroep.