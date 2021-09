Mathieu van der Poel blijft tot 2025 bij Alpecin-Fenix

„Ik ben heel blij met dit langetermijncontract bij een team dat als mijn tweede familie voelt”, vertelt Van der Poel. „Ik heb het enorm naar mijn zin bij Alpecin-Fenix. Het team heeft zich fantastisch ontwikkeld in de afgelopen jaren, gelijkopgaand met mijn progressie. En nog steeds worden ze elkaar jaar sterker.”

Van der Poel rijdt al tien jaar voor de formatie van de gebroeders Roodhooft. „Het is behoorlijk bijzonder dat ik al zolang voor dezelfde ploeg rijd en dat ik daar nog vier jaar mee doorga. Wie weet race ik in mijn hele carrière zelfs maar voor één. Ik probeer nog niet te ver vooruit te kijken, maar wereldkampioen in drie verschillende disciplines zou echt een droom zijn die uitkomt.”

Ploegleider Christian Roodhooft is in zijn nopjes met de verlenging. „Mathieu is een van de steunpilaren van ons team, dus het is belangrijk dat we de zekerheid hebben dat hij nog vier jaar blijft. Dat helpt ons om het team te versterken op het gebied van sponsoren en teamgenoten. Het is een sterk signaal dat hiermee afgegeven wordt.”