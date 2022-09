Remko Pasveer: ’Dit is toch zuur, natuurlijk baal ik’

Pasveer voorkwam met fraaie reflexen dat Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk scoorden. Hij keerde ook een inzet van Luis Díaz van dichtbij. De 38-jarige keeper dacht dat een gelijkspel (1-1) bijna binnen was toen Mohamed Salah in de slotfase de paal raakte. Maar in de 89e minuut ging het alsnog fout.

Dusan Tadic leek een kopbal van Joël Matip uit het doel te koppen. Maar de Portugese scheidsrechter Artur Dias kreeg een seintje op zijn horloge. De aanvoerder van Ajax stond achter de doellijn. „Als je de scheidsrechter ziet wijzen op zijn horloge, dan weet je wel hoe laat het is”, zei Pasveer. „Het is jammer, maar ook leerzaam denk ik. We zijn niet in ons spel gekomen. Zij hebben ons zo onder druk gezet. We moeten leren om onder die druk uit te voetballen. We moeten dat sneller en beter doen. In de Eredivisie maken we dit niet mee.”

Liverpool scoorde tweemaal met maar liefst 24 doelpogingen. Ajax nam het doel van de thuisploeg slechts driemaal onder vuur. „Ik kan niet zeggen dat we onverdiend verloren hebben”, zei Pasveer. „Maar dat maakt het niet minder pijnlijk. We gaven in mijn ogen ook te veel corners en vrije trappen weg. Die tweede treffer valt ook na een dood spelmoment. Natuurlijk probeer ik de defensie goed te organiseren. Maar dat viel niet mee met die sfeer hier op Anfield. Ik bleef maar schreeuwen. In de rust heb ik maar een paar Strepsils genomen”, grapte hij.

Van Gaal

De kans is groot dat Louis van Gaal ook naar de wedstrijd tussen Liverpool en Ajax heeft gekeken. De bondscoach presenteert vrijdag zijn definitieve keurkorps voor de komende duels van Oranje met Polen en België, de laatste twee interlands voor het WK in Qatar. „Natuurlijk wil ik graag naar het WK en zal ik daar mijn stinkende best gaan doen als ik mee mag”, zei Pasveer. „Maar ik ben er nu niet echt mee bezig. Ik wil vooral goed met Ajax presteren en dan komt misschien de rest vanzelf wel.”

