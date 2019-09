Roglic deelt dreun uit in Vuelta

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma veroverde de rode trui dankzij zijn overwinning in de tiende etappe, een tijdrit over 36,2 kilometer van Jurancon naar Pau. De 29-jarige tijdritspecialist reed de concurrentie op genadeloze wijze de vernieling in.

Roglic nam het rood over van Nairo Quintana, die drie minuten en zes seconden moest toegeven. De Colombiaan zakte van de eerste naar de vijfde plek. Quintana heeft in het algemeen klassement nu drie minuten achterstand op Roglic.

De enigen die nog een beetje in de buurt van Roglic bleven, waren de voor het klassement onbelangrijke Nieuw-Zeelander Patrick Bevin en de Fransman Rémi Cavagna.

Woensdag volgt een rit van Saint-Palais naar Urdax-Dantxarinea in Baskenland over heuvelachtig terrein met drie geklasseerde hellingen.