Chelsea-aanvaller Hudson-Odoi terug op training na arrestatie voor vermeende verkrachting

De 19-jarige international werkte bij zijn club samen met enkele ploeggenoten een aangepaste training af, geheel volgens het coronaprotocol dat in de Premier League van kracht is.

Hudson-Odoi werd in de nacht van zaterdag op zondag door de politie aangehouden in zijn penthouse op beschuldiging van verkrachting. Hij zou een date hebben gehad met een vrouw, die later onwel werd en de hulpdiensten belde. Ze werd meegenomen naar het ziekenhuis en de voetballer van Chelsea moest mee met de politie. Na verhoor werd hij op borgtocht vrijgelaten.

Hudson-Odoi onderging een coronatest, die negatief uitpakte. Daarop mocht hij gaan trainen bij Chelsea.

Hudson-Odoi had enkele weken geleden nog wel het coronavirus onder de leden, als eerste speler in de Premier League. Hij herstelde echter snel.