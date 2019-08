Transfernieuws: Superboeren zien smaakmaker El Jebli vertrekken

Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september. Voor de Premier League-clubs en die in de Serie A zijn de deuren van transfermarkt inmiddels gesloten.

De Graafschap ziet El Jebli vertrekken

De Graafschap heeft afscheid moeten nemen van Youssef El Jebli. De 26-jarige middenvelder, smaakmaker bij de 'Superboeren', gaat in Saudi-Arabië voetballen voor Al Faisaly. El Jebli ondertekende een contract voor twee jaar bij die ploeg.

De geboren Utrechter maakte afgelopen seizoen tien doelpunten voor De Graafschap in de eredivisie. De club uit Doetinchem degradeerde via de play-offs naar de eerste divisie. El Jebli kwam daar in de eerste twee competitiewedstrijden tegen SC Cambuur (2-0) en MVV Maastricht (3-0) ook steeds tot scoren.

Leicester City stuurt Silva weer naar Monaco

Leicester City deed twee jaar geleden heel veel moeite om Adrien Silva binnen te halen, maar de Engelse club beleeft weinig plezier aan de Portugese international. De 30-jarige middenvelder gaat nu opnieuw op huurbasis naar AS Monaco. Silva speelde in de tweede helft van het vorige seizoen al voor Monaco en hij wordt nu opnieuw verhuurd aan de club uit het prinsdom.

Leicester betaalde in 2017 op de slotdag van de transferperiode zo'n 25 miljoen euro aan Sporting Portugal om Silva over te nemen. Omdat het vereiste papierwerk echter 14 seconden na de deadline binnenkwam bij de FIFA, mocht Silva tot 1 januari 2018 geen wedstrijden spelen voor de Engelse ploeg. Hij kwam sindsdien slechts tot veertien duels in de Premier League. Voor Monaco speelde Silva het afgelopen half jaar vijftien competitieduels.

Sanches van Bayern München naar Lille

Renato Sanches verhuist van Bayern München naar Lille. De 22-jarige middenvelder zette bij de Franse club zijn handtekening onder een vierjarig contract. De Portugees speelde drie jaar bij Bayern, waar hij nooit echt een vaste waarde kon worden.

De Duitse topclub betaalde in 2016 zo'n 35 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Benfica. Sanches behoorde vervolgens op het EK in Frankrijk tot de uitblinkers. Hij veroverde met Portugal de Europese titel, maar kon zijn topvorm niet meenemen naar München. Bayern verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Swansea City, maar ook bij de club uit de Premier League worstelde Sanches met zijn vorm.