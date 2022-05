Premium Het beste van De Telegraaf

Euforie en pijn nooit ver weg Vrijwel altijd spektakel in play-offs: Sneijder dempt Groene Hel in 2006

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Wesley Sneijder is dolgelukkig: hij heeft Ajax naar de voorronde van de Champions League geschoten. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Daar zijn ze weer! De play-offs om Europees voetbal gaan donderdag van start, met SC Heerenveen-AZ en FC Utrecht-Vitesse. Inzet is nu de voorronde van de Conference League, waarin finalist Feyenoord laat zien hoe mooi dat toernooi kan zijn. Op jacht naar ’Europa’ laveren clubs en supporters -sinds de invoering van de play-offs in 2006- tussen hemel en hel in het allesbeslissende toetje van het Eredivisie-seizoen.