Eiting in geweer tegen lichten optie FC Volendam

Door het lichten van die optie is een nieuwe contractuele situatie ontstaan, waardoor een bepaling in het oude contract, op grond waarvan Eiting voor een vastgesteld bedrag kon vertrekken, niet meer van kracht is. Op basis van die bepaling deed FC Twente een bod van circa 400.000 euro, waarop FC Volendam eerder deze week gepikeerd reageerde.

Eiting en zijn begeleiders zijn van mening dat de optie pas volgend jaar gelicht zou kunnen worden, terwijl Volendam stelt dat er wel een einddatum, maar geen begindatum is opgenomen voor het lichten van de optie. De club uit het voormalige vissersdorp hanteert nu een vele malen hogere vraagprijs voor Eiting.