Mevrouw Terpstra heeft Niki weer snel terug: ’Hij is gewoon oersterk’

Niki Terpstra in februari van dit jaar tijdens Omloop Het Nieuwsblad. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De emotionele achtbaan waar Niki Terpstra de afgelopen dagen ongewild in geraakte, is enigszins tot stilstand gekomen. Nog geen week geleden werd de 36-jarige Noord-Hollander zwaargewond een traumahelikopter in gedragen, om zes dagen later te worden ontslagen uit het VU in Amsterdam. „Als ik terugdenk aan hoe hij er vrijdag nog aan toe was, had ik niet verwacht dat hij nu al thuis zou zijn”, is vrouw Ramona blij verrast.