Directeur Indoor Brabant: ‘Vooralsnog gaat het gewoon door’

Volgens Hunze is het goed mogelijk dat er tijdens het evenement, dat officieel te boek staat als The Dutch Masters, extra veiligheidsmaatregelen worden genomen met het oog op het coronavirus. ,,We staat voortdurend in contact met het RIVM en de veiligheidsregio’s overleggen vandaag over mogelijke extra maatregelen. Wellicht moeten we kijken hoe we de publiekstromen het beste kunnen managen. We hebben in principe 60.000 vierkante meter ruimte voor 6000 mensen. Dat is toch tien vierkante meter per persoon. Maar goed, het blijft spannend, maar mijn gevoel zegt dat het gewoon kan doorgaan. Gisteren werd ook gezegd dat er gekeken gaat worden naar alle evenementen in Brabant, maar dat het niet de bedoeling is evenementen te annuleren.’’

Hunze had nog niet gehoord dat er kaarten voor Indoor Brabant goedkoop worden aangeboden op Marktplaats. ,,Ik weet wel dat er nog steeds kaarten worden gekocht.’’