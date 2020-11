Eindelijk goed nieuws voor Jordan Pickford na aanslag op Virgil van Dijk

De goalie maakte een sportieve dip door en daar kwam op 17 oktober ook nog het voorval in de derby met Liverpool bovenop. Pickford schakelde met een dolle tackle Virgil van Dijk uit. De Nederlander liep een ernstige knieblessure op en de sluitpost werd op sociale media flink onder vuur genomen door fans van de aartsrivaal.

„Het was een explosieve situatie”, weet Southgate. „Het leek me daarom goed om Jordan te bellen en te vragen hoe het met hem ging. Het is een zware periode voor Jordan. Hij stond flink in de spotlights door zijn overtreding, ook omdat het slachtoffer een grote speler betrof. Het is ook erg vervelend dat Van Dijk voorlopig niet kan spelen.”

Voor Engeland-bondscoach Gareth Southgate blijft Jordan Pickford zijn nummer één. Ⓒ BSR Agency

De bondscoach denkt er echter niet aan om Pickford te vervangen door Dean Henderson (Manchester United) of Nick Pope (Burnley). „Ik ben loyaal aan Jordan, omdat hij dat verdient”, aldus Southgate over de goalie waarmee Engeland op het WK 2018 vierde werd.

„Bij ons presteert Jordan altijd geweldig, dus het is voor mij niet lastig. Natuurlijk is er competitie, maar op dit moment is er niemand die hem daadwerkelijk uitdaagt.”

Southgate denkt dat Pickford momenteel profiteert van de ervaring van zijn trainer bij Everton. Carlo Ancelotti zette de goalie tegen Newcastle United op de bank, maar de Italiaan deed dat vooral om Pickford rust te geven.

„Ancelotti heeft dat soort dingen vaker gedaan. Het is een groot voordeel voor Jordan dat hij een geroutineerde en succesvolle coach heeft. Ancelotti blijft altijd kalm.”