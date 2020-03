Verdediger Vriends ook volgend seizoen Spartaan

„Bart was vorig seizoen een belangrijke schakel in het team dat promoveerde naar de Eredivisie en hij heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gemist. Wij geloven in de meerwaarde die hij voor de club heeft en verwachten dat hij de komende anderhalf jaar een belangrijke kracht blijft”, aldus directeur voetbalzaken Henk van Stee.

Vriends kwam in 2016 over van Go Ahead Eagles en speelde sindsdien 93 wedstrijden voor de huidige nummer 11 van de eredivisie.