VIDEO Stefanos Tsitsipas flirt op Australian Open openlijk met filmster Margot Robbie

De Griekse tennisser is nog altijd samen met Theodora Petalas, maar zij zat in de Rod Laver Arena niet in de spelersbox. Toen hij na zijn gewonnen wedstrijd op de baan een spelersinterview had met oud-speler Jim Courier, verraste hij de lokale fans door de beeldschone actrice Robbie uit te nodigen om naar één van zijn wedstrijden in Melbourne te komen kijken.

„Eén van mijn favoriete actrices is Australisch, Margot Robbie. Het zou leuk zijn om haar eens hier te zien ooit.” Courier reageerde hierop. „Dus dit is een officiële uitnodiging van jou voor Margot Robbie? Ik wil het even duidelijk krijgen, voor de goede orde.”

Tsitsipas twijfelde geen moment: „Absoluut.” Of Robbie ook zal ingaan op de uitnodiging, is niet bekend vooralsnog.

Bekijk hieronder de beelden van het interview:

Bron: discovery+