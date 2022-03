Valentijn Driessen: ’Doffe armoede, KNVB moet coördinerende rol op zich nemen’

De mentor doet zijn herintrede in de Eredivisie. De 74-jarige Dick Advocaat gaat bij FC Utrecht als klankbord fungeren voor interim-hoofdtrainer Rick Kruys. Terwijl de nieuwe PSV-directeur Marcel Brands hoopt Fred Rutten (59) als assistent te kunnen koppelen aan rookie Ruud van Nistelrooy als opvolger van Roger Schmidt.

Wijze besluiten in Utrecht en Eindhoven, waar ze onderkennen dat het hoofdtrainerschap een ervaringsvak is. Advocaat en Rutten zijn twee ervaringsdeskundigen op het vlak van begeleiding van jonge trainers. Advocaat vertolkte zo’n rol eerder bij Feyenoord, toen Giovanni van Bronckhorst na zeven nederlagen op rij kopje onder dreigde te gaan. Rutten heeft zich bij NEC ontfermd over hoofdtrainer Rogier Meijer. Andere voorbeelden zijn Guus Hiddink, die optrad als klankbord van Phillip Cocu, en Bert van Marwijk, die zijn schoonzoon Mark van Bommel bijstond.

Clubs zijn het aan zichzelf en jonge trainers verplicht deze te behoeden voor een valse start, die een carrière in de knop kan breken. Dit behoort toe aan het klimaat van een veilige werkomgeving.

Niemand staat ervan te kijken dat Advocaat zich op zijn 74e opnieuw heeft laten verleiden. Bij leven en welzijn laat hij zich door niets en niemand achter de geraniums zetten. Zijn half jaar oudere Haagse makker Aad de Mos sprak deze week bij een terugblik op zijn eigen leven als voetballer en trainer heel liefdevol over Advocaat. Sinds hun gezamenlijke jeugd bij ADO kennen ze elkaar. De Mos weet wel waarom Dickie heeft toegehapt.

"Sterven in het harnas, waarom niet?"

Niet voor het geld, zoals standaard wordt gegrapt. Advocaat gaat gratis aan de slag bij FC Utrecht. Alles wat hij in het schnabbelcircuit opstrijkt, maakt hij trouwens over naar de stichting Support Casper voor alvleesklierkankeronderzoek. Advocaat wil evenmin van huis vluchten. „Dickie is verslaafd aan voetbal. Altijd bezig met het spelletje. Als jochie bij ADO al, samen met Lex Schoenmaker en mij.” Volgens De Mos laat het voetbalvirus Advocaat nooit meer los. Sterven in het harnas, waarom niet?

Om weerstand aan de geraniums te bieden, kiest Advocaat soms de verkeerde uitdaging. Zoals het bondscoachschap van Irak. Na vier maanden hield de wereldburger het gelukkig voor gezien. Bang als hij was voor een coronabesmetting in een ver land. Advocaat sliep niet meer, deed het in zijn broek om in quarantaine te moeten en vluchtte terug naar Nederland. Zoals hij als tiener ooit door de vader van De Mos vanwege heimwee na één dag opgehaald moest worden van de camping in Lunteren.

Om als mentor aan de slag te gaan bij het FC Utrecht van interim-hoofdtrainer Kruys en zijn vrienden Frans van Seumeren (eigenaar) en Kees Jansma (commissaris) is niets mis. Sterker, het valt zeer te prijzen dat Advocaat zijn kennis en ervaring in dienst stelt van een jonge trainer. De tijd dat Advocaat vanwege zijn leeftijd en zogenaamde ouderwetse ideeën met de nek werd aangekeken – hij zou een laptop nog niet weten open te klappen – is even snel voorbij gegaan als het kwam opzetten. De heiligverklaring van de laptoptrainer is alweer verleden tijd. In eerste instantie blijft iedere trainer afhankelijk van zijn spelersmateriaal.

"Zo blijft er verschrikkelijk veel kennis verborgen"

Voetbaldieren van de generatie Advocaat, Hiddink, Van Marwijk, De Mos, Louis van Gaal, Wim van Hanegem en Henk ten Cate staan altijd open om hun ervaringen te delen. Alleen dringen ze zich nooit op. Het initiatief moet van de jonge trainers komen. Zo blijft er verschrikkelijk veel kennis verborgen. Om dit te voorkomen zou de KNVB hierin een coördinerende rol op zich moeten nemen.

Geef deze nationaal en internationaal gelouterde coaches een rol in de trainersopleiding. Koppel ze aan trainers die zijn geslaagd voor de cursus coach betaald voetbal. Laat ze op afroep in individuele gevallen als klankbord fungeren en de helpende hand toesteken. Zij kunnen de details aandragen die het verschil maken tussen een succesrijke of mislukte trainerscarrière.

Als voetballand moet Nederland zich schamen voor de afwezigheid van hoofdtrainers in de internationale top. Peter Bosz en Giovanni van Bronckhorst tellen nog enigszins mee en Erik ten Hag (Manchester United wellicht) is een kroonprins. In de top is het gilde aangewezen op de assistenten van Liverpool en Arsenal, Pepijn Lijnders en Albert Stuivenberg. In twee woorden: doffe armoede.