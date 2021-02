Snel besluit KNVB over doorgaan wedstrijden

De KNVB wil in de loop van vrijdag al een beslissing nemen over de wedstrijden die zaterdag op het programma staan. Omdat de sneeuw in de loop van de zaterdagavond het land binnenkomt wordt speciaal gekeken naar de wedstrijden die later beginnen: FC Emmen-AZ en SC Heerenveen-Vitesse.

„We hebben de oranje ballen opgepompt”, zegt de woordvoerder van FC Emmen, dat tegen AZ speelt. Er staat een sneeuwteam klaar voor het geval het kunstgrasveld sneeuwvrij moet worden gemaakt.

Bij sc Heerenveen doen ze er ook alles aan om het speelveld klaar te krijgen voor het duel met Vitesse van zaterdagavond en liggen de oranje ballen eveneens klaar. „Ik kijk nu naar het veld, daar ligt een groot wit zeil eroverheen en de veldverwarming staat aan”, zegt de woordvoerder.

In het verleden kreeg de KNVB kritiek omdat de bond bij slechte weersomstandigheden vaak op het laatste moment besloot om een streep te zetten door voetbalwedstrijden. Op 10 december 2017 besloot scheidsrechter Danny Makkelie de competitiewedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Vitesse eerst uit te stellen om het vervolgens helemaal af te gelasten vanwege de sneeuw op het veld. Ook ging er toen een streep door het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord.