Van Bommel: ’Dat betekent dat we Bergwijn even kwijt zijn’

„Of Malen Sparta-uit haalt? De kans is groot dat hij niet speelt”„ aldus Van Bommel, die toegaf dat het een slecht teken is dat Steven Bergwijn niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit. „Dat dit dus langer duurt? Ja, anders zou hij wel bij de voorselectie zitten. Zo’n speler haal je daar altijd bij. Dat we deze twee dus even kwijt zijn? Ja.”

Malen zit wél in de voorselectie voor Oranje, dat op 16 en 19 november in de duels met Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis) EK-kwalificatie veilig kan stellen. Zijn blessure lijkt daarmee minder ernstig. Mogelijk kan de blik op de duels bij LASK Linz (donderdag) en Willem II in het weekend daarna. Bergwijn zal dan hoogstwaarschijnlijk ook ontbreken en lijkt dit seizoen vervolgens voor de tweede keer met hamstringklachten verstek te moeten laten gaan voor interlands.

