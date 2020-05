De vriendenploeg van Feyenoord die Europa veroverde

Na de winst in de finale lopen de Feyenoord-spelers hun ereronde over het veld. Geheel links Ove Kindvall Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het is woensdag vijftig jaar geleden dat Ove Kindvall met zijn winnende treffer in blessuretijd Feyenoord de Europa Cup I bezorgde. De finale tegen Celtic in Milaan had reden moeten zijn voor een feestje, maar door het overlijden van zijn toenmalige ploeggenoot en vriend Eddy Pieters Graafland is de superspits van toen niet te uitbundig.