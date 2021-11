Voorzitter voetbalclub AFC: ’Competitie op punt van stoppen’

„Iedereen ontkent het, maar de competitie staat op het punt van stoppen”, zegt Westerhof. Hij heeft beveiligers ingehuurd om de QR-codes te checken bij de ingangen van het clubgebouw. „Dat kan je niet door vrijwilligers laten doen, ik heb geen zin in gedoe. Maar beveiligers inhuren kost gewoon geld. Als dit zo doorgaat en we moeten iedere dag controleren, dan kost dit tot de kerst 25.000 tot 35.000 euro. Dat kan een normale club niet betalen. Wij beschikken wel over wat reserves, maar we hebben ook tegenstanders nodig. Heel wat clubs gaan hierdoor weer in de problemen komen. Wat mij betreft maakt de KNVB er een heel lange winterstop van en gaan we begin februari weer verder. Want dit is bijna niet te doen zo.”

AFC behoort met 2200 leden tot de grootste amateurverenigingen in Nederland. De club heeft zo’n 1300 jeugdspelers. „De helft speelt zaterdagochtend thuis. We krijgen dus een paar duizend man over de vloer, want ouders komen natuurlijk ook mee. Het lukt niet om daar een waterdicht systeem voor de maken”, aldus Westerhof. „Het gekke is dat, voor zo ver bekend, nog nergens op voetbalvelden een massale uitbraak van het coronavirus is ontstaan.”

Vorig seizoen moesten de amateurcompetities in het najaar worden stilgelegd als gevolg van het coronavirus. De meeste competities werden niet meer uitgespeeld. Alleen het betaalde voetbal en enkele topsportcompetities gingen door.