Qua snelheid zit Red Bull bij de top, nu nog wat betrouwbaarheid betreft Max Verstappen baalt na dure mispeer: ’Maar ben weleens bozer geweest’

Door Erik van Haren

Max Verstappen na afloop van de dramatische verlopen race in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - De Bond tegen vloeken luisterde vast niet mee met de boordradio van Max Verstappen in Bahrein. En dat was maar goed ook. Ondanks een rits aan problemen en ongemakken leek de regerend wereldkampioen op weg naar een tweede plek tijdens de openingsrace, achter winnaar Charles Leclerc. Tot een euvel met de brandstofpomp roet in het eten gooide.