Oranje start WK met remise tegen België

Het Nederlands elftal begint teleurstellend aan het WK in Frankrijk met de 0-0 tegen België, in die periode geen topland met internationals die bij Europese topclubs spelen zoals nu het geval is.

De 120e Derby der Lage Landen biedt weinig vermaak en is blijven hangen in het collectieve geheugen door de rode kaart die Patrick Kluivert in de slotfase krijgt.

Geërgerd door beledigende opmerkingen van verdediger Lorenzo Staelens deelt de Oranje-spits zijn tegenstander een beuk uit en incasseert de rode kaart van scheidsrechter Pierluigi Collina.