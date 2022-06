Finalisten Nadal en Ruud stijgen op ATP-ranking

De 36-jarige Nadal veroverde zondag in Parijs zijn 22e grandslamtitel door de Noor Casper Ruud in de eindstrijd in drie sets te verslaan (6-3 6-3 6-0). Ruud steeg door zijn finaleplaats twee plaatsen en bezet nu zijn hoogste ranking ooit, hij staat zesde. Tsitsipas verloor dit jaar in Parijs al in de vierde ronde van de Deen Holger Rune, die twaalf plekken steeg en nu de mondiale nummer 28 is.

Novak Djokovic, die in de kwartfinale ten onder ging tegen Nadal, blijft de nummer 1 van de wereld. Botic van de Zandschulp - die in ronde drie eveneens door de Spanjaard werd uitgeschakeld - is op plaats 29 de beste Nederlander. Hij boekte geen terreinwinst. Tallon Griekspoor steeg twee plekken en staat nu 56e.

Swiatek heerst

Bij de vrouwen is Anett Kontaveit uit Estland de nieuwe nummer 2, achter de ongenaakbare Poolse Iga Swiatek. De aanvoerster van de ranglijst schreef zaterdag met overmacht Roland Garros op haar naam. In de finale was ze veel te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff, die tien plekken steeg. Gauff staat nu dertiende en stond niet eerder zo hoog.

Arantxa Rus is op de 77e plaats de beste Nederlandse.