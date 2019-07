Sport Kort: Schoonspringster Jansen naar halve finale WK

07.06 uur Schoonspringster Inge Jansen heeft bij de WK in Gwangju de halve finale gehaald op de 3-meterplank. Jansen kwam in de kwalificatie tot een score van 288,15 punten, waarmee ze zich als tiende plaatste voor de halve finale. Daar mogen achttien schoonspringsters aan meedoen. De Nederlandse moet later op donderdag bij de eerste twaalf eindigen om vrijdag de finale te mogen springen.

02.47 uur Het Nederlands team is bij de WK openwaterzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju op de zevende plaats geëindigd bij de landenwedstrijd voor gemengde teams. De Duitse selectie was over 5 kilometer de snelste en finishte voor Italië (zilver) en Amerika (brons).