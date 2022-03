Roda JC-redder Schrouff overleden

Roda heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Schrouff, laat de Keuken Kampioen Divsie-club weten in een statement. „Dankzij zijn miljoeneninjecties bestaat de club nog steeds en heeft de club de weg naar boven weer ingezet. Schrouff bleef tot zijn overlijden een belangrijk klankbord voor de directie en de rvc van de club. Roda JC en Frits Schrouff blijven altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. De dank aan Frits Schrouff voor alles wat hij voor de club gedaan heeft, is niet in woorden uit te drukken”, aldus Roda, dat de nabestaanden van Schrouff, die fortuin maakte met een groothandel in oosterse producten, veel sterkte heeft gewenst.

Schrouff was tussen 2015 en 2020 eigenaar van Roda JC. Na vele miljoenen in de club te hebben gepompt wilde de Limburger graag van zijn kostbare speeltje af. Dat ging niet zonder slag of stoot. De voorgenomen overname door de Mexicaan Maurico Garcia de la Vega ketste af omdat de beoogde nieuwe eigenaar helemaal niet zo kapitaalkrachtig bleek als hij had gesuggereerd. Die episode zorgde voor talloze verwikkelingen. In 2020 deed Schrouff zijn aandelen van de hand aan een groep regionale investeerders onder de naam Phoenix.