Flitsend Italië zet Turkije simpel opzij en beleeft droomstart van EK

De Azzurri hebben zich met de vliegende start meteen gepositioneerd als een van de titelkandidaten op dit EK. De pijn van het gemiste WK in Rusland hebben de Italianen onder Mancini resoluut van zich afgezet en dat heeft geresulteerd in een indrukwekkende reeks van nu al 28 duels op rij zonder nederlaag. In de laatste oefenwedstrijd voor het toernooi hadden de Italianen ook al met 4-0 gewonnen van EK-deelnemer Tsjechië.

Turkije begon met angst in de benen aan de wedstrijd in Rome. De ploeg van bondscoach Senol Günes was zo gefocust op het uitschakelen van de Italianen, dat het spel in balbezit ronduit armetierig was. Na rust zakte ook het defensieve Turkse bouwwerk in elkaar. De Azzurri kwamen op voorsprong, toen een harde voorzet van Domenico Berardi door de Turkse verdediger Merih Demiral met de borst in eigen doel werd gewerkt. Niet veel later verdubbelde Ciro Immobile de marge door scherp te reageren op een rebound, die de Turkse doelman Ugurcan Cakir weggaf.

Merih Demiral helpt Italië aan een 1-0 voorsprong. Ⓒ AFP

Danny Makkelie

De wedstrijd werd goed geleid door Danny Makkelie. Vlak voor rust leidde een beslissing van de Nederlandse scheidsrechter wel tot veel discussie bij de Italianen. De UEFA heeft de arbiters voor het toernooi geïnstrueerd om minder snel penalty’s voor hands te geven na de hausse aan dat soort strafschoppen eerder dit seizoen.

Danny Makkelie geeft de bal aan Turkije-aanvoerder Burak Yilmaz. Ⓒ REUTERS

De Italianen betoogden dat Zeki Celik bij de voorzet van Leonardo Spinazzola de arm niet langs het lichaam had en daarmee de bal blokkeerde, maar in de ogen van Makkelie was er sprake van een normale lichaamshouding en daarom geen strafbaar hands. Als deze lijn consequent gevolgd gaat worden dit toernooi dan zullen er weinig strafschoppen voor hands worden gegeven.

Ciro Immobile protesteert bij Danny Makkelie. Ⓒ BSR Agency

Turkije machteloos

Italië liet zich er niet door van de wijs brengen en rolde Turkije na rust alsnog op. De dominante Italianen hadden in de eerste helft al goede kansen gekregen via Lorenzo Insigne, Ciro Immobile en oude soldaat Giorgio Chiellini, wiens kopbal door de Turkse doelman Ugurcan Cakir net over de lat werd getikt.

Bekijk ook: Turkse verdediger Merih Demiral schrijft historie met eigen goal op EK

Turkije was aanvallend totaal machteloos. De geslepen spits Burak Yilmaz, die tegen Oranje nog driemaal scoorde, kon totaal niet in stelling worden gebracht. In de slotfase maakte Halil Dervisoglu nog zijn EK-debuut. De Rotterdammer van Turkse komaf speelde voor de winterstop anoniem bij FC Twente, besloot zijn heil in januari te zoeken bij de Turkse topclub Galatasaray en wist zichzelf prompt in de EK-selectie te spelen. Dervisoglu, die onlangs bij zijn debuut trefzeker was tegen Azerbeidzjan, kon het tij ook niet meer keren en pakte zelfs nog geel.

Het slotakkoord was voor de Italianen, voor wie Lorenzo Insigne de 3-0 maakte na een grove fout in de opbouw bij de Turken.