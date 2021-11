Virgil van Dijk prijst Louis van Gaal: ’Zo was het ook onder Ronald Koeman’

„Hij is een goede bondscoach”, zegt aanvoerder Virgil van Dijk over bondscoach Louis van Gaal. „Hij is ook een goede spelersmanager. Hij praat heel veel met alle spelers en is erg direct. Dat bevalt de groep tot nu toe. Zo is het ook geweest onder Ronald Koeman. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, zoals Frank de Boer ook kwaliteiten heeft.”

Madame Tussauds

Toen Van Dijk zich als klein jongetje aanmeldde bij de amateurs van WDS’19 uit Breda had hij nooit kunnen vermoeden dat er een beeld van hem bij Madame Tussauds zou komen te staan. De centrale verdediger voerde onlangs gesprekken via Zoom met jongeren die eenzaam zijn geraakt nadat het coronavirus is uitgebroken. Ook zet hij zich in voor jong hiphoptalent. „Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen”, zegt hij. „Het is ook leuk om met kinderen te werken en andere mensen kansen te geven.”

Van Dijk verschijnt zaterdag aan de aftrap in Montenegro met de wetenschap dat hij bij een volgende gele kaart geschorst is voor het afsluitende groepsduel van dinsdag met de Noren in De Kuip. „Maar dat verandert voor mij niets”, denkt hij. „Iedereen die mij kent, weet dat ik speel om niet in situaties met mogelijke gele kaarten terecht te komen. Ik speel gewoon mijn wedstrijd. Hopelijk pakken we drie punten en krijgt ik geen gele kaart zodat we ons kunnen focussen op het duel met Noorwegen. Voor hen is het een aderlating dat Haaland er niet bij is. Ik roep onze fans op om te laten zien en horen dat er voor de Noren niets te halen valt tegen ons.”