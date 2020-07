Feyenoord nog zonder Berghuis en Conteh

Ook een oude bekende was van de partij. Als opvolger van de vertrokken Said Bakkati is Zeljko Petrovic toegevoegd aan de technische staf. De Montenegrijn was eerder al assistent-trainer bij Feyenoord in de tijd dat Ruud Gullit hoofdtrainer was en werkte al meerdere keren samen bij Advocaat, het laatst bij FC Utrecht.

Groepje supporters

Op het moment dat Advocaat en de spelers het veld opkwamen werden ze toegejuicht door een groepje supporters vanaf een dijkje met uitzicht op het trainingscomplex. Ook werden er fakkels afgestoken. Vanwege de coronamaatregelen was de training officieel niet te bezoeken door supporters.

Christian Conteh

De derde nieuwe speler, die Feyenoord deze zomer heeft aangetrokken, de Duits-Ghanese Christian Conteh was wel op trainingscomplex 1908, maar kon nog niet deelnemen aan de training, omdat het papierwerk rond zijn overgang nog niet is afgerond.

Een aantal spelers dat vorig seizoen was verhuurd, maakte zijn rentree op het trainingsveld. Dat gold voor Bart Nieuwkoop (vorig seizoen verhuurd aan Willem II), Wouter Burger (was verhuurd aan Excelsior), Crysencio Summerville (was verhuurd aan ADO Den Haag) en Ian Smeulers (was verhuurd aan FC Dordrecht).

Steven Berghuis

Steven Berghuis ontbrak op het trainingsveld, omdat hij nog herstellende is van een bacteriële longinfectie, waarvoor hij tijdens zijn vakantie enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen. Berghuis hoopt later deze week de training te kunnen hervatten. Ook Tyrell Malacia was absent vanwege een blessure. De van een knieblessure herstellende Luis Sinisterra trainde nog individueel.