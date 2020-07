Feyenoord wijkt af van protocol KNVB en test niet op corona

Ook een oude bekende was van de partij. Als opvolger van de vertrokken Said Bakkati is Zeljko Petrovic toegevoegd aan de technische staf. De Montenegrijn was eerder al assistent-trainer bij Feyenoord in de tijd dat Ruud Gullit hoofdtrainer was en werkte al meerdere keren samen bij Advocaat, het laatst bij FC Utrecht.

Corona

Hoewel het protocol van de KNVB voorschrijft dat er frequent op corona moet worden getest bij de betaaldvoetbalclubs, voert Feyenoord daarin een afwijkend beleid.

Advocaat gaf aan, dat er bij de Rotterdammers voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet op corona is getest. Ook al is Rotterdam en omstreken de regio waarin de laatste tijd de meeste besmettingen zijn geconstateerd.

,,Onze dokter (Casper van Eijck, red.) zit dicht bij de virologen van het Erasmus MC en hij zit op de lijn, dat we pas getest worden straks bij de wedstrijden en nu alleen als wij aangeven, dat we iets hebben of iets voelen. Anders heeft het volgens hem helemaal geen zin om te testen.”

Protocol KNVB

Daarmee wijkt Feyenoord af van het protocol dat is opgesteld door de KNVB. ,,Ik geloof dat onze dokter het daar niet helemaal mee eens is”, aldus Advocaat, die aangaf dat hij wel een beetje worstelt met alle regeltjes.

,,Ik ga er wel redelijk voorzichtig mee om. Maar op het moment dat er een speler naast me loopt en ik wil hem aaien, dan doe ik dat toch. Dan denk ik er niet aan. Dat is het moeilijke in ons vak. Het ene moment hang je om een speler heen en op een ander moment kun je meer afstand houden. Daar moet je wel over nadenken.”

Mark Diemers en Bryan Linssen tijdens de eerste training van Feyenoord. Ⓒ Feyenoord

Groepje supporters

Op het moment dat Advocaat en de spelers maandag het veld opkwamen werden ze toegejuicht door een groepje supporters vanaf een dijkje met uitzicht op het trainingscomplex. Ook werden er fakkels afgestoken. Vanwege de coronamaatregelen was de training officieel niet te bezoeken door supporters.

Christian Conteh

De derde nieuwe speler, die Feyenoord deze zomer heeft aangetrokken, de Duits-Ghanese Christian Conteh was wel op trainingscomplex 1908, maar kon nog niet deelnemen aan de training, omdat het papierwerk rond zijn overgang nog niet is afgerond.

Een aantal spelers dat vorig seizoen was verhuurd, maakte zijn rentree op het trainingsveld. Dat gold voor Bart Nieuwkoop (vorig seizoen verhuurd aan Willem II), Wouter Burger (was verhuurd aan Excelsior), Crysencio Summerville (was verhuurd aan ADO Den Haag) en Ian Smeulers (was verhuurd aan FC Dordrecht).

Steven Berghuis

Steven Berghuis ontbrak op het trainingsveld, omdat hij nog herstellende is van een bacteriële longinfectie, waarvoor hij tijdens zijn vakantie enkele dagen in het ziekenhuis werd opgenomen. Berghuis hoopt later deze week de training te kunnen hervatten. Ook Tyrell Malacia was absent vanwege een blessure. De van een knieblessure herstellende Luis Sinisterra trainde nog individueel.