Max Verstappen in België dominanter dan hij ooit was

’Comeback kid’ Max Verstappen evenaart unieke prestatie met dubbele inhaalrace

Max Verstappen heeft in de Formule 1 een unieke prestatie van Bruce McLaren herhaald. De Nieuw-Zeelandse coureur won in 1959 en 1960 twee races op rij nadat hij vanaf de tiende plaats of lager was gestart. Verstappen herhaalde dat dit seizoen met zijn overwinningen in Hongarije en België.