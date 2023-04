Almere City haalt periodetitel met vertraging alsnog binnen

Almere City passeert door de zege PEC Zwolle en NAC Breda in de stand van de derde periode en is daarmee verzekerd van een plaats in de play-offs voor promotie. Had Almere niet gewonnen, dan was dat ticket naar de nummer 2 in de periode, NAC Breda, gegaan. Op de ranglijst staat Almere derde met 56 punten.

Almere had een overwinning nodig om de periodetitel te grijpen. De thuisploeg zocht de aanval in de eerste helft en kreeg kansen via Lance Duijvestijn en Anthony Limbombe. Ook in de tweede helft waren er kansen voor Almere, maar werd Jong FC Utrecht eveneens enkele keren gevaarlijk. In de 87e minuut viel een corner tussen de spelers in voor het doel van Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis. Van Bruggen kon vervolgens ongehinderd binnenkoppen. De wedstrijd tegen Jong FC Utrecht zou aanvankelijk op 10 maart worden gespeeld, maar kon toen niet doorgaan omdat het veld in Almere door de sneeuw onbespeelbaar was geworden.

Roda JC ging bij Jong PSV hard onderuit. De Eindhovenaren van coach Adil Ramzi wonnen op De Herdgang met 5-1. Jason van Duiven scoorde drie keer, de andere doelpunten kwamen van Isaac Babadi en Mohamed Nassoh. Niek Vossebelt scoorde nog voor de Limburgers.

Jong Ajax won met 4-1 van FC Dordrecht. Silvano Vos opende de score en Tidjany Touré maakte gelijk voor de bezoekers. Daarna waren Diyae Jermoumi en Olivier Aertssen en opnieuw Vos trefzeker voor de Amsterdammers. De Graafschap won met 1-0 bij Jong AZ. Alexander Büttner scoorde uit een strafschop.

