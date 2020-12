Neymar met hattrick grote uitblinker in restant tegen Istanbul Basaksehir

De meest besproken wedstrijd van deze Champions League-speelronde ging na de hervatting nergens meer om. Door de nederlaag van Manchester United was Paris Saint-Germain immers al zeker van overwintering. Maar dat betekende niet dat de spelers er niet wat moois van wilden maken. Neymar speelde na twintig minuten zijn tegenstander door de benen om vervolgens de bal feilloos in de verre bovenhoek te krullen.

Een kwartier later was het weer raak voor de Braziliaan, al was het dit keer een stuk simpeler. Direct erna dacht Mitchel Bakker zijn eerste goal in Franse dienst te maken, maar de linksback stond buitenspel. Omdat er in de actie daarvoor een overtreding was gemaakt op Kylian Mbappé, kon de spits zelf aanleggen voor de 3-0. Na rust ging Paris vrolijk door en was het Neymar die zijn hattrick voltooide. Basaksehir deed wist wel nog de eer te redden via Mehmet Topal. Het werd desondanks een fikse nederlaag. Mbappé bepaalde de eindstand uiteindelijk op 5-1.