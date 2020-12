Erik ten Hag heeft goede hoop op meespelen David Neres

Wel geeft hij toe dat er veel fout ging tegen de tukkers. „Er was heel veel heel slecht, maar dat moeten we snel afsluiten. En natuurlijk zijn er na afloop harde woorden gevallen.”

Richting de Italianen zijn er nog enkele twijfelgevallen: David Neres, ’Noussa’ Mazraoui, Nico Tagliafico en Lassina Traoré. „Van die vier heb ik goede hoop op Mazraoui en Tagliafico. Ook op Neres. Traoré gaat ook trainen, maar die is wel het grootste twijfelgeval”, aldus Ten Hag. „Morgen spelen we een finale en dan besluiten we of ze erbij kunnen zijn en of ze kunnen starten.”

Tussenjaar

De oefenmeester vindt Atalanta ’attractief en direct spelen’. „Dat zag je in de vorige geweldige wedstrijd. Met onze speelwijze gaan we antwoorden geven op Atalanta. De ’slimheid van spelen’ moet wel beter ten opzichte van die pot daar.”

Ten Hag geeft aan dat hij de wedstrijd echt ziet als een finale. „We zijn ambitieus en het is een tussenjaar, maar we willen erbij horen, bij de beste 16 clubs van Europa. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Europa League is ook een mooi evenement, maar de Champions League is het hoogste.”

Ajax moet Atalanta verslaan om te mogen overwinteren in de Champions League. Bij een gelijkspel of nederlaag bekert Ajax verder in de Europa League.