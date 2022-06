Ex-aanvoerder Rusland veroordeelt oorlog: ’Misschien vermoorden ze me wel nu’

De ex-middenvelder vertelde dit in een interview op YouTube. „Misschien zetten ze me achter tralies of vermoorden ze me zelfs na deze woorden, maar ik vertel het je zoals het is.” Denisov speelde meer dan 300 wedstrijden voor Zenit St. Petersburg, voordat zijn loopbaan stopte bij Lokomotiv Moskou in 2019.

Denisov zegt in het bewuste interview dat hij ’van zijn land houdt’ en ’Rusland nooit zal verlaten’. Tevens heeft hij president Vladimir Poetin geschreven dat hij tegen de invasie is.

„Ik ben een trotse man. Dit was na ongeveer drie of vier dagen oorlog. Ik heb zelfs gezegd dat ik op mijn knieën zal gaan voor hem om dit alles te stoppen”, aldus Denisov. Er zijn maar heel weinig publieke figuren in Rusland die er openlijk voor uit zijn gekomen tegen de oorlog te zijn. Russische media kunnen boetes krijgen of geblokkeerd worden als ze de woorden ’oorlog’of ’invasie ’gebruiken. Of Denisov daadwerkelijk gevaar loopt na zijn uitspraken, zal blijken.