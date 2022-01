Jorrit Hendrix over nieuwe look: ’Maakt me niet uit hoe het zit, blij dat ik het heb’

Waar Hendrix de meeste wedstrijden bij PSV met een gemillimeterde coupe over het veld raasde, was hij in zijn laatste periode opeens met een wat meer bedektere schedel te zien. Deze week, tijdens zijn presentatie bij Feyenoord, viel de middenvelder op met een volle bos haar.

Jorrit Hendrix in de zomer van 2020 in het shirt van PSV. Ⓒ ANP/HH

„Haar is superbelangrijk voor mij, vroeger had ik altijd een volle bos”, vertelde Hendrix vorig jaar voorjaar in een video van Amsterdam Hair Institute. „De laatste vijf jaar verminderde dat sterk, en dat had ik liever anders gezien. Ik ben toch wel een beetje onzeker over mijn haar en op televisie en social media word je toch geconfronteerd met hoe je er van boven uit ziet.”

Een aantal maanden later (kort na zijn overstap naar Spartak Moskou) was Hendrix na de behandeling ontzettend blij met het resultaat. „Zij hebben mij verteld hoe het in elkaar zit, en ik heb aangegeven wat ik graag zou willen hebben. Wat ik nu heb vergeleken met wat ik eerst had, had ik nooit durven dromen”, vertelde een stralende Hendrix. „Het maakt me nu zelfs niet uit hoe het zit, ik ben blij dat ik het heb.”