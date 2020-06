AZ-spits Myron Boadu over zijn topseizoen, zijn toekomst en zijn afkeer tegen racisme

Myron Boadu. Ⓒ ANP Sport

WIJDEWORMER - Myron Boadu beleefde een seizoen om nooit te vergeten. De spits uit de Amsterdamse Bijlmer kende een droomseizoen, scoorde in alle topwedstrijden en debuteerde op achttienjarige leeftijd met een doelpunt voor Oranje. En oh ja, in de bekerwedstrijd tegen TOP Oss werd hij geconfronteerd met apengeluiden. „Memphis is echt een boegbeeld.”